Суммарные потери России и Украины в войне превышают 2 млн человек.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана в Калифорнии.

Он напомнил, что СССР вышел из Афганистана, потеряв 18 тысяч военнослужащих, а США покинули Вьетнам после потери 58 тысяч.

"Россия и Украина, вместе взятые, потеряли более 2 млн человек. Подумайте об этом. Это ужасающие цифры", — сказал Келлог.

Напомним, на том же выступлении он сообщил, что сделка по Украине находится на финишной прямой. По его словам, нерешенными остаются вопросы принадлежности Запорожской АЭС и Донецкой области.

Ранее нардеп от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко заявлял, что Украина потеряла на фронте более полумиллиона погибшими и столько же ранеными (то есть в целом потери составили около миллиона). По официальным данным, потери ВСУ погибшими не превышают 50 тысяч человек.

По информации волонтера Тараса Чмута, Украина теряет в день в среднем 18 солдат погибшими, 243 ранеными и 79 пропавшими без вести. Согласно его данным, потери украинских войск составляют 350 человек в день, или 10 500 в месяц.