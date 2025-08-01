Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла с начала текущего года 112,5 тысяч военных, а Украина – 8 тысяч.

Такие цифры он привел в своей соцсети Truth Social.

"С начала года Россия потеряла 112 500 военнослужащих. Это слишком много ненужных смертей! Однако Украина также понесла серьёзные потери. С 1 января 2025 года она потеряла примерно 8 000 солдат, и это число не включает пропавших без вести. Украина также потеряла и гражданских, но в меньшем количестве – когда российские ракеты падают на Киев и другие украинские города. Это война, которой никогда не должно было быть – это война Байдена, а не Трампа. Я здесь только для того, чтобы попытаться её остановить", – написал глава Белого дома.

Между тем обмен телами погибших военных может говорить о несколько ином соотношении потерь. Так, Украина получила 6057 тел в рамках стамбульских договоренностей, а Россия - 78.

Война в Украине идет 1255-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ захватила Каменское на Запорожском направлении и Верхнекаменское под Северском, сообщает Deep State. Также россияне продвинулись около Белой Горы, что южнее Часова Яра. Украинские военные пишут, что малые штурмовые группы россиян проникают в Покровск.

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