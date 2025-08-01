В пятницу, 1 августа, в Украине идет 1255-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:08 В Краматорске уже двое погибших после вчерашнего прилета по многоэтажке, сообщает ОВА.

08:45 Еще одно тело деблокировали спасатели из-под завалов в Святошинском районе Киева после удара России в ночь на 31 июля, сообщает ГСЧС.

28 человек погибли, среди которых 3 детей – 3,6 и 17 лет. 159 пострадали, в том числе 16 детей.

08:19 В результате ударов РФ по Запорожскому району 63-летний мужчина погиб, пять человек получили ранения. Об этом сообщает глава ОВА Иван Федоров.

08:15 Сегодня утром российская армия обстреляла из артиллерии Днепровский район Херсона, погибла женщина, сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

"Из-за вражеской атаки ранения, несовместимые с жизнью, получила, мама троих детей 1974 года рождения", - написал он.

08:05 В Белой Церкви в результате обстрела РФ возникли масштабные пожары на территории гражданских предприятий.

08:00 До 27 увеличилось количество погибших в результате вчерашнего российского обстрела Киева, среди них трое детей. Об этом сообщает ГСЧС.

"В течение ночи и утром спасатели достали из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет", - говорится в сообщении.

Пострадали 159 человек, из них – 16 детей.

04:49 Масштабный пожар в Белой Церкви после прилёта.