Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил об обмене телами погибших военных с Украиной. Российская сторона передала 1000 останков и получила 19 тел.

Об этом пишут российские СМИ.

По словам Мединского, обмен был произведен в рамках договоренностей, заключенных делегациями в Стамбуле.

Вскоре после сообщений российской стороны обмен подтвердил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - отметили в штабе.

При этом сегодня также ожидается и обмен пленными, имеющими тяжелые ранения.

Ранее глава Кремля Владимир Путин говорил, что Россия готова передать Украине ещё три тысячи тел украинских солдат.

Последний раз Россия и Украина обменялись телами погибших в середине июня. Украина получила 6057 тел в рамках стамбульских договоренностей, а Россия - 78.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из плена очередной группы побывавших в плену защитников и гражданских лиц - тоже в рамках договоренностей в Стамбуле.

Война в Украине идет 1240-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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