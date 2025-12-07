Уходящий с поста спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что сделка по Украине находится на финишной прямой. Он назвал два пункта, которые мешают заключить соглашение.

Об этом он сообщил на форуме фонда Рейгана в Калифорнии.

По словам Келлога, нерешенными остаются вопросы принадлежности Запорожской АЭС и Донецкой области.

"Последние 10 метров до цели самые тяжелые... Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область... и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится", - заявил Келлог.

Напомним, по первоначальному плану Трампа, Украина должна вывести войска из Донецкой области. СМИ называют эту тему наиболее сложной в текущих переговорах.

При этом глава МИД Украины Андрей Сибига во время заседания Совета Украина-НАТО заявил, что Киев не примет "двусмысленных гарантий безопасности" и требований одностороннего вывода войск при заключении мирного соглашения.

В Госдепартаменте США после переговоров делегаций США и Украины заявили, что дальнейшее мирное урегулирование зависит от России.