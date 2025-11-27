Представитель президента США Дональда Трампа, министр армии США Дэниел Дрисколл на закрытой встрече в Киеве предупредил европейских дипломатов, что Россия вышла на такой объем производства дальнобойных ракет, который позволяет ей не только регулярно применять их по Украине, но и накапливать запас.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на дипломатов, присутствовавших на встрече.

По словам двух западных чиновников, именно этот тезис стал центральным в обращении Дрисколла о необходимости для Украины как можно скорее заключить мир с Россией.

Министр армии США заявил, что Москва строит ракеты быстрее, чем успевает их запускать, и уже формирует растущую "подушку" вооружений.

Дрисколл добавил, что урегулирование нужно как можно скорее, потому что нарастающая ракетная угроза может нанести Украине сокрушительный удар и потенциально выйти за ее пределы.

Европейские дипломаты, присутствовавшие на встрече, сочли ситуацию тревожной. Источники подчеркнули, что именно цифры о росте ракетного производства России и рисках для украинской ПВО произвели на европейцев наиболее сильное впечатление.

Участники встречи также обратили внимание на аргумент США о том, что при сохраняющемся темпе пусков Украина рискует истощить запасы перехватчиков, тогда как Россия продолжит наращивать арсенал.

По данным западных экспертов, которые цитирует NYT, уже сейчас темп российских пусков отстает от темпов производства, что позволяет Москве хранить сотни ракет в резерве.

По информации издания, европейские дипломаты расценили предупреждение Дрисколла как попытку убедить союзников ускорить переговоры по мирному соглашению.

Несмотря на критику американского плана, собеседники NYT признали, что описанная министром динамика в ракетном производстве Москвы выглядит "особенно тревожно", что усилило ощущение срочности заключения соглашений.

Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие месяцы при любом развитии событий Россия может захватить ещё больше украинских территорий, поэтому необходимо заключать мир.

О том, что сейчас происходит с мирным планом президента США, мы подробно писали в отдельном материале.