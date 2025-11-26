Сын президента США Дональда Трампа высказался в поддержку спецпредставителя Стивена Уиткоффа после публикаций записей его переговоров с представителями РФ.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, критики Уиткоффа хотят продолжения военного конфликта в Украине.

"Похоже, эти СМИ и идиоты из глубинного государства никогда не вели успешных переговоров в реальном мире. Совершенно очевидно, что почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения с Украиной, чтобы они могли продолжать эту войну бесконечно. Хватит!" - написал Дональд Трамп-младший.

Напомним, что его отец также поддержал Уиткоффа, которого потребовали уволить многие "ястребы" в Республиканской партии. Трамп заявил, что не читал публикации агентства Bloomberg, но сами переговоры между Вашингтоном и Москвой, по его мнению, "обычные" и "стандартные".

Подробнее об этом скандале и о том, что означает публикация разговоров Уиткоффа с чиновниками Кремля, мы писали в отдельном материале.

