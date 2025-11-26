Сын Трампа обвинил критиков Уиткоффа в желании срыва мирного соглашения об Украине
Сын президента США Дональда Трампа высказался в поддержку спецпредставителя Стивена Уиткоффа после публикаций записей его переговоров с представителями РФ.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
По его словам, критики Уиткоффа хотят продолжения военного конфликта в Украине.
"Похоже, эти СМИ и идиоты из глубинного государства никогда не вели успешных переговоров в реальном мире. Совершенно очевидно, что почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения с Украиной, чтобы они могли продолжать эту войну бесконечно. Хватит!" - написал Дональд Трамп-младший.
Напомним, что его отец также поддержал Уиткоффа, которого потребовали уволить многие "ястребы" в Республиканской партии. Трамп заявил, что не читал публикации агентства Bloomberg, но сами переговоры между Вашингтоном и Москвой, по его мнению, "обычные" и "стандартные".
Подробнее об этом скандале и о том, что означает публикация разговоров Уиткоффа с чиновниками Кремля, мы писали в отдельном материале.
