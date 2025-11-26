Президент США Дональд Трамп прокомментировал слитые разговоры своего спецпредставителя Стивена Уиткоффа и помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Трамп заявил, что не читал публикации агентства Bloomberg, но сами переговоры между Вашингтоном и Москвой "обычные" и "стандартные".

"Нет [не видел]... Это стандартная вещь, понимаете? Потому что ему нужно продать это Украине. Он должен "продать" Украину России. Это то, что делает переговорщик. Вы должны сказать: "Смотрите, они хотят вот это. Вам нужно убедить их в этом". Это очень стандартная форма переговоров. Я не слышал запись, но слышал, что это обычные переговоры. И могу себе представить, что он говорит то же самое Украине, потому что каждой стороне нужно что-то уступить", - сказал Трамп.

Напомним, агентство Bloomberg опубликовало, как утверждается, стенограммы телефонных разговоров спецпредставителя президента Стивена Уиткоффа с чиновниками Кремля Юрием Ушаковым и Кириллом Дмитриевым. Противники Уиткоффа из числа западной "партии войны" уже используют эти записи, чтобы доказать, что план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов "на самом деле составили в Москве", а сам Уиткофф "управляется Кремлём" или как минимум с ним очень тесно сошёлся.

Ранее западные медиа сообщали, что американские сенаторы-"ястребы", критиковавшие план Трампа об Украине, заявили со ссылкой на госсекретаря Марко Рубио, что этот план - лишь "список российских пожеланий".

В Госдепартаменте назвали эти утверждения ложью. Их также опроверг сам Рубио.

