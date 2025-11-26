Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией "очень близко".

Кадры соответствующего фрагмента выступления американского лидера на торжествах в честь Дня благодарения публикуют политическеи телеграм-каналы.

"Я думаю, мы очень близки к соглашению о мире между Украиной и РФ, скоро мы узнаем это", – сказал Трамп.

Ранее Белый дом сообщил о необходимости проработать несколько деликатных моментов для согласования мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Война в Украине продолжается 1371-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 25 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, в Константиновке Донецкой области начались бои. На южной окраине города появилась серая зона, что приблизилась к трассе. Также отмечается продвижение противника на широком участке южнее Константиновки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.