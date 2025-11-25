В Белом доме заявили, что в процессе согласования мирного соглашения по Украине осталось "несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать".

Об этом сообщила спикер администрации США Кэролайн Ливитт на своей странице в соцсети Х.

"За последнюю неделю Соединённые Штаты добились огромного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив за стол переговоров Украину и Россию. Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать, и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединёнными Штатами", – пишет прессекретарь Белого дома.

Напомним, "Страна" писала, что могут решить сегодняшие переговоры США и РФ в Абу-Даби.

Ранее Ливитт сообщила, что финансирование Украины из бюджета США остановлено по личному распоряжению президента Дональда Трампа.

Война в Украине продолжается 1371-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 25 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, в Константиновке Донецкой области начались бои. На южной окраине города появилась серая зона, что приблизилась к трассе. Также отмечается продвижение противника на широком участке южнее Константиновки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.