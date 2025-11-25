Встреча представителя Дональда Трампа министра армии США Дэниела Дрисколла с представителями России в столице ОАЭ Абу-Даби может сыграть ключевую роль для хода дальнейших переговоров о завершении войны в Украине.



Если там действительно, как пишут СМИ, американцы передали россиянами переработанный в Женеве с учетом украинских пожеланий вариант мирного плана, то это означает, что перед встречей Трампа с Владимиром Зеленским США хотят понять, готова ли Москва обсуждать сокращенный с 28 до 19 пунктов план (о готовности обсуждать первую редакцию из 28 пунктов Кремль заявлял неоднократно). И уже затем определиться с дальнейшими действиями.



Исходя из той информации, которая появляется в СМИ по поводу внесенных в Женеве изменений, шансы на то, что их примет Россия, выглядят крайне низкими, о чем уже сегодня дал понять глава МИД РФ Сергей Лавров.



С другой стороны, никто точно не знает, о чем на самом деле договорились в Женеве американцы с представителями Зеленского и как именно откорректировали план. Официальной информации на этот счет нет, а утечки о содержании нового плана идут, судя по всему, из Киева. В реальности же в документе может быть совсем иная картина.

Если РФ даст сигнал о готовности обсуждать новый план, процесс его согласования пойдет дальше в ускоренном режиме. Если же Россия новый план отвергнет как не соответствующий духу Анкориджа, то у Вашингтона будет несколько вариантов действий: вернуть мирный план к прежнему виду и потребовать от украинцев его принять, угрожая остановкой отправки оружия и разведданных, тем или иным способом попытаться побудить Россию согласиться с планом из 19 пунктов (на что и рассчитывают украинские власти) либо просто подвесить вопрос, не принимая никаких решений и выжидая более удобного момента, чтобы вернуться к переговорам.