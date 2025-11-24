Все предложения европейского мирного плана, опубликованные The Telegraph и агентством Reuters, в сравнении с мирным планом президента США Дональда Трампа.

Среди ключевых отличий – территориальные вопросы, требование не сокращать численность Вооруженных сил Украины до 600 тысяч человек, а также скорейшее проведение выборов на Украине.

Сценарии США и Европы для мира в Украине расходятся в принципиальных вопросах: статус территорий, членство в НАТО и судьба замороженных активов России.

При этом The Washington Post сообщает, что США и Украина ещё не согласовали итоговую версию мирного плана и его обсуждение идет на основе предложений США, а не Европы.

В целом Европа "не за столом" в переговорах Киева и Вашингтона, пишет издание.

Европейские предложения были сочтены "полезными", но американцы сфокусированы на изначальном документе в качестве основы для дискуссий, объяснил источник. Напомним, Европа предлагает вычеркнуть из плана Трампа все ключевые для России моменты - в первую очередь, вывод ВСУ из Донбасса.

У европейцев в данный момент вообще нет ясной картины того, что обсуждается между США и Украиной, сообщил европейский дипломат.

"Мы не за столом. Мы пытаемся попасть за стол, но в данный момент сталкиваемся с некоторым отказом от американцев", - добавил дипломат.

Издание подтверждает, что на переговорах в Женеве изначальный список пунктов был сокращён, но в целом документ не согласован полностью.

Напомним, украинские СМИ писали, что нерешенными остались вопросы территорий и запрета на вступление Украины в НАТО.

Мы также писали, что из мирного плана Трампа в ходе переговоров убрали пункт об использовании замороженных российских активов.