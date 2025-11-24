Вашингтонгские сторонники мирного плана президента США Дональда Трампа считают, что время работает против Киева.

Об этом пишет американская ежедневная газета The Washington Post.

Издание приводит мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно в кратчайшие сроки принять предложенный Белым домом документ, иначе Украине грозят дальнейшие территориальные потери.

"Люди, пытающиеся сорвать эту сделку, просто хотят продолжения войны. Существует навязчивая иллюзия, что у США есть огромные склады боеприпасов, которые можно высыпать в Украину; что существует волшебный пакет санкций, который заставит Россию закончить войну; и что Украина способна продолжать войну, пока не одержит полную победу. Это не так, поэтому конструктивный путь – рассмотреть некоторые реалистичные предложения, которые представляют американские чиновники", – заявил Дэн Колдуэлл, бывший чиновник Пентагона, работавший над вопросами Украины при администрации Трампа.

Напомним, Трамп требует от Банковой согласиться на его мирный план до четверга.

Как мы также сообщали, в Европе готовятся к тому, что Трамп может оставить Украину без поддержки.