Власти европейских стран считают вполне реальной перспективу полного прекращения американской помощи США Украине президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет британская газета Financial Times по итогам переговоров делегаций Украины и США в Женеве со ссылкой на еврочиновников.

Европейский чиновник высказался о страхах, что Трамп может отозвать поддержку США в Украине, оставив Владимира Зеленского и его страну опасно уязвимыми.

"Это сценарий, который мы, очевидно, планируем", — сказал источник газеты.

Ранее западные уже СМИ писали, что Вашингтон может полностью остановить военные поставки Украине, как и поток разведданных, если Киев не согласует мирный план до четверга. Позже госсекретарь Марко Рубио дал понять, что крайний срок согласования могут сдвинуть.

В совместном заявлении по итогам переговоров в Женеве представителей Киева и Вашингтона упоминается о согласовании обновленного рамочного документа, но точку в нем должны будут поставить Трамп и Зеленский. При этом украинские СМИ пишут, что в Женеве не удалось договориться по поводу ухода ВСУ из Донбасса и отказа Украины от вступления в НАТО и что эти вопросы планируют обсудить в ходе личной встречи Трампа и Зеленского.