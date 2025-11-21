В европейской прессе появилось множество публикаций, которые негативно оценивают мирный план президента США Дональда Трампа.

Военный обозреватель Bild Юлиан Репке призвал Европу к восстанию против "банды Трампа".

"Трамп и его банда заставляют Украину капитулировать перед нашим общим врагом. Если Европа не восстанет сейчас, Россия в скором времени начнет новую войну против нас", – заявил журналист в социальной сети Х.

В то же время издание The Guardian пишет, что план Трампа может навязать Украине соглашение, но оно грозит "стать катастрофой" для Киева.

"Мы уже видели это раньше: администрация Трампа объявляет "дорожную карту" к миру в Украине, которая кажется резко смещённой в пользу требований Москвы; Владимир Зеленский звонит взволнованным европейским союзникам; те спешно связываются с Трампом, чтобы сказать ему, что идея нежизнеспособна; план тихо умирает. Повторяется снова и снова. Однако сейчас ситуация ощущается иначе. В пятницу появились сообщения, что США пригрозили: если Украина не подпишет поспешно состряпанный мирный план, Вашингтон может прекратить обмен разведданными и другую поддержку, критически важную для украинских военных усилий", – говорится в публикации.

Агентство The Spectator в свою очередь отмечает, что "предложения, которые сегодня обсуждаются в Киеве, без сомнения, гораздо хуже для Украины, чем Минские соглашения, подписанные в 2014-15 годах, но отвергнутые многими украинскими националистами".

"Условия также более жесткие, чем в проекте мирного соглашения, который обсуждался в Стамбуле в марте и апреле 2022 года, но от которого Украина отказалась, посчитав его слишком невыгодным. Даже в крайне маловероятном случае, если Зеленский будет вынужден подписать соглашение об уступке контролируемой Украиной части Донбасса, в тот момент, когда он это сделает, страна мгновенно станет неуправляемой", – пишут в статье.

"Правительство, подписавшее такое соглашение, будет считаться предательским и будет свергнуто", - сказал изданию неназванный украинский чиновник, два года работавший с Зеленским.

Ранее мы писали, что Трамп подтвердил, что требует от Украины согласиться на мирный план до четверга.

Перспективы реализации мирного плана Трампа мы подобно анализировали в отдельном материале.