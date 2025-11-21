Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону мирный план президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По итогам разговора он дал понять, что они попытаются скорректировать документ.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Ценим усилия США, президента Трампа и его команды по завершению этой войны. Работаем над документом, подготовленным американской стороной. Это должен быть план, обеспечивающий реальный достойный мир. Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены. Скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе", - написал президент Украины.

Беседу прокомментировали и в правительстве Германии, заявив, что в разговоре с Зеленским европейские лидеры "приветствовали усилия США по достижению перемирия". Но при этом Мерц, Макрон и Стармер считают, что любое мирное соглашение, касающееся европейских стран, ЕС или НАТО требует одобрения европейских партнеров или консенсуса среди союзников.

А агентство Bloomberg пишет, что три европейских политика "объединились с Зеленским, чтобы отклонить ключевые элементы плана Трампа". В частности, во время сегодняшнего телефонного разговора они договорились, что ВСУ "должны оставаться способными защищать свой суверенитет и что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров". То есть они против сокращения численности ВСУ и вывода войск из Донбасса, но за остановку огня по линии фронта.

Отметим, что одним из центральных пунктов плана Трампа является требование вывода украинских войск из Донецкой области.

Напомним, по данным СМИ, США дали Украине время на принятие плана до 27 ноября под угрозой прекращения поставок оружия и разведданных.

