Европейский Союз готовит собственный план завершения войны, более выгодный Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, европейские лидеры планируют наработать план в течение нескольких дней и уже пытаются убедить Украину поддержать его, а не американский.

Подробности мирного плана ЕС неизвестны, однако верховный представитель сообщества по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас назвала две его цели.

"ЕС имеет очень четкий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину", – подчеркнула Каллас.

Киев пока не одобрил предложения европейцев.

Ожидается, что сегодня госсекретарь США Марко Рубио обсудит американскую инициативу с европейцами.

Европейцы называют план президента США Дональда Трампа "капитуляцией Украины" и будут пытаться использовать связи в Вашингтоне, чтобы отговорить администрацию от этого предложения.

Ранее СМИ уже писали о том, что власти европейских стран выступили против мирного плана президента Трампа. По их мнению, любое соглашение не должно лишать Украину возможности защищать себя.

Является ли план Трампа капитуляцией Украины, мы анализировали в отдельном материале.