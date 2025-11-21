ЕС разрабатывает альтернативный мирный план и призывает Киев отклонить инициативу Трампа
Европейский Союз готовит собственный план завершения войны, более выгодный Украине.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, европейские лидеры планируют наработать план в течение нескольких дней и уже пытаются убедить Украину поддержать его, а не американский.
Подробности мирного плана ЕС неизвестны, однако верховный представитель сообщества по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас назвала две его цели.
"ЕС имеет очень четкий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину", – подчеркнула Каллас.
Киев пока не одобрил предложения европейцев.
Ожидается, что сегодня госсекретарь США Марко Рубио обсудит американскую инициативу с европейцами.
Европейцы называют план президента США Дональда Трампа "капитуляцией Украины" и будут пытаться использовать связи в Вашингтоне, чтобы отговорить администрацию от этого предложения.
Ранее СМИ уже писали о том, что власти европейских стран выступили против мирного плана президента Трампа. По их мнению, любое соглашение не должно лишать Украину возможности защищать себя.
Является ли план Трампа капитуляцией Украины, мы анализировали в отдельном материале.