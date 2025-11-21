Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров подтвердил, что обсуждал мирный план Дональда Трампа во время своей поездки в США. Украина пока не согласилась с планом и сейчас идут переговоры.

Об этом он написал в своих соцсетях.

"Во время командировки в США моя задача была технической: организация встреч и подготовка диалога. Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре. Вчера состоялся разговор президента Украины с американской делегацией, уполномоченной президентом Трампом. Сегодня эта работа продолжается в Киеве уже на техническом уровне между командами. Мы внимательно изучаем все предложения партнеров, ожидая столь же корректного отношения к украинской позиции", - сказано в публикации Умерова.

При этом он отрицает, что по требованию Украины из плана убрали пункт о проверке оказанной ей международной помощи, о чем писали СМИ.

"Публикации в СМИ о якобы согласовании или изъятии пунктов не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, возникшей вне контекста консультаций. Мы взвешенно прорабатываем предложения партнеров в рамках неизменных принципов Украины: суверенитет, безопасность людей и справедливый мир", - написал секретарь СНБО.

Между тем New York Post со ссылкой на источники написала, что США получили положительную оценку мирного плана от Умерова во время переговоров в Майами. Украина "согласилась с большей частью плана", сказано в публикации.

"План был разработан сразу после обсуждений с одним из самых высокопоставленных членов администрации Зеленского Умеровым. Умеров согласился с большей частью этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому. Я не хочу сказать, что [Киев] всецело согласился… и готов подписать. Они согласились с большей частью плана", - заявил один из источников издания.

Напомним, издание Axios сообщало, что в разработке плана принимал участие приезжавший в США Умеров, но он отверг некоторые предложенные американцами пункты. Из-за этого спецпредставитель Трампа Ствиен Уиткофф отказался встречаться с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком в Анкаре.