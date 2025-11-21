Западная пресса продолжает публиковать детали мирного плана США для Украины, обнародованного целиком вчера. По её данным, власти Украины добились изменения одного из пунктов предложенного Вашингтоном документа.

Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Как сказано в материале, изначально документ предусматривал проверку всей международной помощи, которую получила Украина, что, по данным издания, было направлено на выявление возможной коррупции. В обновленной версии это требование убрали. Вместо проверки помощи в проект включили положение о полной амнистии для всех сторон за действия, совершенные во время войны, сообщила газета.

Напомним, сейчас Украину сотрясает масштабный коррупционный скандал, в котором фигурируют наличные, завезенные напрямую из США.

А издание Axios рассказало, что мирный план включает гарантии безопасности, основанные на статье 5 договора о НАТО.

США обещают, что любая будущая "значимая, целенаправленная и продолжительная вооружённая атака" России на Украину "будет рассматриваться как атака, угрожающая миру и безопасности трансатлантического сообщества", на что США и их союзники могут ответить в том числе с помощью военной силы.

Эти гарантии будут действовать 10 лет и могут быть продлены по взаимному согласию.

Axios приводит текст этого пункта плана: "США подтверждают, что значительная, целенаправленная и продолжительная вооружённая атака Российской Федерации через согласованную линию перемирия на украинскую территорию будет рассматриваться как атака, угрожающая миру и безопасности трансатлантического сообщества. В таком случае президент США, осуществляя конституционные полномочия и после немедленных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнёрами, определяет меры, необходимые для восстановления безопасности. Эти меры могут включать вооружённую силу, разведывательную и логистическую помощь, экономические и дипломатические действия, а также другие шаги, признанные уместными. Совместный механизм оценки с НАТО и Украиной будет оценивать любые заявленные нарушения.

Члены НАТО, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, подтверждают, что безопасность Украины является неотъемлемой частью европейской стабильности, и берут на себя обязательства действовать совместно с США в ответ на любое соответствующее нарушение, обеспечивая единую и достоверную сдерживающую позицию".

То есть прямое военное вмешательство США может произойти, но решение об этом остается за Белым домом.

Напомним, по плану Трампа, НАТО отказывается принимать Украину, которая закрепляет в Конституции внеблоковый статус.