Президент Украины Владимир Зеленский о встрече с посланцем Белого дома Дэном Дрисколлом, на которой ему передали план США по завершению войны с РФ.

Соответствующая публикация появилась на странице украинского лидера в Фейсбуке, кадры мероприятия передают политические телеграм-каналы.

"Сегодня во время встречи с министром Сухопутных войск США Дэниэлом Дрисколлом говорили о вариантах достижения настоящего мира, этапности работы и форматах диалога, а также новых импульсах для дипломатии. Наши команды Украины и США будут работать над пунктами плана для окончания войны. Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе", – заявил Зеленский.

"Мир нужен, и мы ценим усилия президента США Дональда Трампа и его команды ради возвращения безопасности в Европу", – добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский и Дрисколл согласовали ускоренный график подписания нового мирного плана США по урегулированию российско-украинского конфликта.

Напомним, по сведениям Bloomberg, Зеленскому дали понять, что следует принять мирный план Трампа.