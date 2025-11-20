Зеленский сделал официальное заявление сразу после ознакомление с мирным планом Трампа. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский о встрече с посланцем Белого дома Дэном Дрисколлом, на которой ему передали план США по завершению войны с РФ.
Соответствующая публикация появилась на странице украинского лидера в Фейсбуке, кадры мероприятия передают политические телеграм-каналы.
"Сегодня во время встречи с министром Сухопутных войск США Дэниэлом Дрисколлом говорили о вариантах достижения настоящего мира, этапности работы и форматах диалога, а также новых импульсах для дипломатии. Наши команды Украины и США будут работать над пунктами плана для окончания войны. Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе", – заявил Зеленский.
"Мир нужен, и мы ценим усилия президента США Дональда Трампа и его команды ради возвращения безопасности в Европу", – добавил украинский лидер.
Ранее Зеленский и Дрисколл согласовали ускоренный график подписания нового мирного плана США по урегулированию российско-украинского конфликта.
Напомним, по сведениям Bloomberg, Зеленскому дали понять, что следует принять мирный план Трампа.