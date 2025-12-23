Сегодня Россия нанесла очередной воздушный удар по Украине, использовав более 600 дронов и почти 40 ракет. Под ударами оказались многие области, там вводят аварийные отключения света. По заявлениям украинских властей, основными целями стали объекты энергетики.

При этом Россия утверждает, что также были атакованы объекты военно-промышленного комплекса, чего Киев не подтверждал.

Прилёты были в Ровно и Хмельницком, где начались массовые отключения света. Эти области были практически полностью обесточены, как и соседняя с ними Тернопольская. В других регионах, включая Днепр, Харьков, Винницу, Житомир тоже начались перебои с электричеством. Кое-где без света сидит половина города, как, например, в Каменском Днепропетровской области - вероятно, вследствие прилёта по электростанции ДТЭК.

Но больше всего пострадали энергетические объекты на западе Украины, заявили в Кабинете министров. В их числе подстанции, питающие АЭС (напомним, основной удар пришелся на этот раз по Хмельницкой и Ровенской областям, где находятся две АЭС). Прилёты по этим подстанциям уже вызывали в Украине длительные аварийные отключения.

Кроме того, сообщалось о взрывах в районе Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, а в самом городе временно отключали свет.

Стоит отметить, что удар был нанесён после того, как в Украине начали понемногу сокращаться графики отключений, например, в Киеве с 16 до 11 часов.

Над столицей и областью с утра летали "Герани", некоторые из них были сбиты либо упали в жилой застройке, повредив многоэтажки.

Также ударом подвергалась Одесская область, где было поражено промышленное предприятие. Накануне вечером россияне ударили дронами по порту, поразив там очередное судно.

Россия заявляет, что нынешняя атака проведена в ответ на удары по российской энергетике.

Нельзя не отметить, что этот удар произошёл после очередных переговоров представителей США с делегациями из Украины и России.

Судя по всему, негативная позиция украинских властей относительно требований США и РФ насчёт вывода украинских войск из Донбасса и других спорных пунктов не изменилась, поэтому Кремль продолжает наносить удары по энергетике с целью причинения ей столь большого ущерба, чтобы Киев был вынужден свою позицию скорректировать.

Также стоит отметить, что в Украину в ближайшие дни придёт похолодание, что значительно увеличит нагрузку на энергосистему страны.