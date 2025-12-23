Ночью и утром 23 декабря россияне атаковали Украину ракетами и дронами. Под ударами "Шахедов" находились Киевская, Винницкая, Житомирская и Ровенская области, а через Сумскую область влетели ракеты.

Военный паблик "Николаевский Ванек" предположил, что основная цель ракетной атаки - объекты энергетики на западе Украины.

Из-за воздушной атаки компания "Укрэнерго" ввела аварийные отключения света в отдельных регионах.

В частности, внеплановые отключения света начались в Киеве и Днепропетровской области, в Черниговской и Черкасской областях.

Также, по данным местных СМИ, в Хмельницком зафиксированы прилеты, после которых в части города пропал свет.

Кроме того, в городе Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена крупная ТЭС, отключили горячую воду на фоне воздушной тревоги.

Между тем в Житомирской области зафиксированы несколько попаданий ракет и дронов. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, повреждены жилые дома, частные гражданские предприятия и магазин. Известно о шести пострадавших, двое из них - дети.

Также на юге Одесской области после ночной атаки дронов зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры, сообщили власти региона.

В одном из районов повреждены гражданское сухогрузное судно и склад.

В районах, которые подверглись ударам, наблюдаются перебои с электроснабжением.

А в Киеве, как сообщили местные паблики, "Шахед" упал около многоэтажки в Святошинском районе.

Также обломком ранена женщина возле метро в этом районе.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне могут нанести массированный удар по Украине перед Рождеством, а именно - 23, 24, 25 декабря.

Война в Украине идет 1399-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 23 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

