В ночь на 20 декабря армия РФ нанесла удары по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики в своём Telegram-канале.

По состоянию на утро без света остаются потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.

"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также во всех регионах продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в Николаеве после ночных ударов по области возникли проблемы с мобильной связью и электротранспортом. На улицы вышли троллейбусы с автономным ходом.

"С ночи все объекты критической и социальной инфраструктуры работают на генераторах и альтернативных источниках питания. Обеспечиваем работу отопления, водоснабжения и водоотведения", - заявил губернатор.

По его словам, без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, а также часть Вознесенского района.

Николаев останется без электроэнергии после росийских атак, пишет мэр Александр Сенкевич. В городе разворачивают пункты незламности.

Напомним, в Одесской области из-за блэкаута объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Война в Украине идёт 1396-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 20 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продвинулась в Гуляйполе Запорожской области, сообщил Deep State, отметив риски его потери. Путин провел "прямую линию", где прокомментировал ситуацию на фронте. Россия начала систематически бить по сухопутной логистике на юго-западе Одесской области. "Флеш" заявил, что по мосту с ночи, не прекращая, били "Шахеды", а под вечер ударили баллистикой - "Искандером" с кассетной боеголовкой. Опубликовано видео ударов по судну РФ воздушными беспилотниками. ЕС провалил проект выделения Киеву репарационного кредита.

