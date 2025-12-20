После ночных ударов армии РФ по Украине несколько областей остались без света
В ночь на 20 декабря армия РФ нанесла удары по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики в своём Telegram-канале.
По состоянию на утро без света остаются потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.
"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также во всех регионах продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в Николаеве после ночных ударов по области возникли проблемы с мобильной связью и электротранспортом. На улицы вышли троллейбусы с автономным ходом.
"С ночи все объекты критической и социальной инфраструктуры работают на генераторах и альтернативных источниках питания. Обеспечиваем работу отопления, водоснабжения и водоотведения", - заявил губернатор.
По его словам, без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, а также часть Вознесенского района.
Николаев останется без электроэнергии после росийских атак, пишет мэр Александр Сенкевич. В городе разворачивают пункты незламности.
Напомним, в Одесской области из-за блэкаута объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня.
Война в Украине идёт 1396-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 20 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.
Накануне мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продвинулась в Гуляйполе Запорожской области, сообщил Deep State, отметив риски его потери. Путин провел "прямую линию", где прокомментировал ситуацию на фронте. Россия начала систематически бить по сухопутной логистике на юго-западе Одесской области. "Флеш" заявил, что по мосту с ночи, не прекращая, били "Шахеды", а под вечер ударили баллистикой - "Искандером" с кассетной боеголовкой. Опубликовано видео ударов по судну РФ воздушными беспилотниками. ЕС провалил проект выделения Киеву репарационного кредита.
