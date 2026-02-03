Работа переговорной команды Украины "будет скорректирована соответствующим образом" после ночных ударов по объектам энергетики.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться наиболее холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температуры -20 по Цельсию и ниже", - написал президент.

По его словам, было запущено рекордное количество баллистических ракет (32) и 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории. Также при атаке были использованы 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов.

"Есть попадания в объекты энергетики в нескольких областях, и наибольший ущерб на Харьковщине, Днепровщине, в Киеве и на Киевщине, в Винницкой и Одесской областях, в Запорожье. Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они так же рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьёз. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом", - заявил Зеленский.

Напомним, Россия возобновила удары по объектам украинской энергетики ещё вчера.

Почему Москва могла согласиться на энергетическое перемирие, мы анализировали в отдельном материале.