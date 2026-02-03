В ночь на 3 февраля армия РФ обстреляла Киев.

Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко.

По его данным, пострадали два человека, медики оказали им помощь на месте.

В Дарницком районе произошло попадание в нежилую застройку. По другому адресу из-за падения обломков произошло возгорание на крыше 26-этажного жилого дома, разрушение перегородок и остекления незаселённой квартиры на верхнем этаже. Пожар ликвидирован.

На ещё одной локации горели складские помещения. Там пожар также потушили.

В Днепровском районе произошло падение обломков БпЛА на несколько жилых домов. В пятиэтажке произошло разрушение фрагмента внешней стены и остекления. По другому адресу повреждены фасадная часть и остекление. Кроме того, обломки БпЛА упали на территорию детского садика, а также на открытую территорию.

Телеграм-каналы опубликовали видео последствий ночной атаки в Днепровском районе, где повреждена пятиэтажка.

В Деснянском районе обломки БпЛА упали на открытую территорию.

В Печерском районе в результате падения обломков БпЛА на территорию АЗС повреждены здание самой заправки, 4 автомобиля и линии электропередач.

В Шевченковском районе зафиксировано попадание БпЛА в 22-этажный жилой дом на уровне 16–17 этажей. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 90 м².

"Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла вследствие ночной массированной атаки на инфраструктуру столицы. В целом по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения. Коммунальщики и энергетики начали восстановительные работы. В домах, где до этого не было тепла, работы также продолжаются", - пишет Кличко.

Между тем, как сообщает КГГА, в Дарницком и Днепровском районах столицы введены аварийные отключения света.

Напомним, ночью Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Удары наносились по ТЭЦ в Киеве, Харькове и Днепре.

Война в Украине идет 1441-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 3 феврала 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, россияне в Запорожской области продвинулись юго-восточнее Терноватого - у села Доброполье, а также к югу от Запорожья, в посёлке Приморском. Также армия РФ продвинулась на двух участках под Константиновкой в Донецкой области.

