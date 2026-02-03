Кличко сообщил о последствиях ночного обстрела Киева. Без отопления остались более тысячи домов
В ночь на 3 февраля армия РФ обстреляла Киев.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко.
По его данным, пострадали два человека, медики оказали им помощь на месте.
В Дарницком районе произошло попадание в нежилую застройку. По другому адресу из-за падения обломков произошло возгорание на крыше 26-этажного жилого дома, разрушение перегородок и остекления незаселённой квартиры на верхнем этаже. Пожар ликвидирован.
На ещё одной локации горели складские помещения. Там пожар также потушили.
В Днепровском районе произошло падение обломков БпЛА на несколько жилых домов. В пятиэтажке произошло разрушение фрагмента внешней стены и остекления. По другому адресу повреждены фасадная часть и остекление. Кроме того, обломки БпЛА упали на территорию детского садика, а также на открытую территорию.
Телеграм-каналы опубликовали видео последствий ночной атаки в Днепровском районе, где повреждена пятиэтажка.
В Деснянском районе обломки БпЛА упали на открытую территорию.
В Печерском районе в результате падения обломков БпЛА на территорию АЗС повреждены здание самой заправки, 4 автомобиля и линии электропередач.
В Шевченковском районе зафиксировано попадание БпЛА в 22-этажный жилой дом на уровне 16–17 этажей. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 90 м².
"Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла вследствие ночной массированной атаки на инфраструктуру столицы. В целом по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения. Коммунальщики и энергетики начали восстановительные работы. В домах, где до этого не было тепла, работы также продолжаются", - пишет Кличко.
Между тем, как сообщает КГГА, в Дарницком и Днепровском районах столицы введены аварийные отключения света.
Напомним, ночью Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Удары наносились по ТЭЦ в Киеве, Харькове и Днепре.
Война в Украине идет 1441-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 3 феврала 2026 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, россияне в Запорожской области продвинулись юго-восточнее Терноватого - у села Доброполье, а также к югу от Запорожья, в посёлке Приморском. Также армия РФ продвинулась на двух участках под Константиновкой в Донецкой области.
