Ночью Украина находилась под массированным ударом дронов и ракет.

В начале масштабный удар наносился по Киеву и Харькову. Были слышны многочисленные взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о попадании в нежилую постройку и в детсад в Дарницком районе. КГВА также сообщила о попадании по нежилой постройке в Деснянском районе и по многоэтажке в Шевченковском районе.

Кроме того, украинские военные телеграм-каналы написали, что одной из целей атаки была подстанция 750 кВ, которая соединяет Ровенскую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины и которая уже была ранее поражена, что эксперты называли одной из главных причин тяжелой ситуации с электроэнергией в Киеве.

Между тем мэр Харькова Игорь Терехов заявил о нанесении ударов в течение нескольких часов по энергоинфраструктуре города.

Повреждения серьёзные. Терехов предупредил, что "придется принимать трудные решения. Одно из них - вынужденное, но единственно возможное. Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые получают тепло от одной из крупнейших ТЭЦ. Я понимаю, насколько это сложно в двадцатиградусный мороз. Но беспрецедентная атака врага на критическую инфраструктуру не оставляет другого выбора. Другого выхода наши специалисты не видят".

В свою очередь основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев заявил, что в Харькове ТЭЦ получила очень серьезные повреждения, прогнозы пока неутешительные.

"Сейчас специалисты работают, чтобы оценить масштабы", - отметил он.

Взрывы звучали также в Запорожье, Днепре, Одесской области и других регионах.

В Днепре, а также в Синельниковском районе заявили о повреждении объектов инфраструктуры.

СМИ пишут, что основной целью атаки стало Приднепровская ТЭС.

В Одесской области была ракетно-дроновая атака по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона.

В результате ударов без электроснабжения остались более 50 тысяч абонентов, сообщает ОВА.

Повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, легковые автомобили.

Атака продолжилась ударами по Винницкой области, где звучали взрывы. Местные власти сообщили, что после ночного удара обесточены 50 населённых пунктов.

Заявлялось о прилёте по критической инфраструктуре. Паблики писали об ударе по Ладыжинской ТЭС.

Мониторинговые телеграм-каналы опубликовали карту ударов по Украине сегодня ночью. Речь идёт о сотнях дронов и десятках ракет.

Между тем компания ДТЭК заявила о повреждении своих электростанций во время сегодняшнего ночного удара.

В свою очередь министр энергетики Денис Шмыгаль подтвердил удары по электростанциям и ТЭЦ сегодня ночью в Киеве, Харькове и Днепре.

