Российские войска осуществили очередной ракетный удар по Кривому Рогу и запустили беспилотник Днепру. В результате обстрела известно о раненых, среди которых полуторагодовалый мальчик.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

В Кривом Роге пострадали пять человек, включая упомянутого ребенка, заявил Ганжа. По его словам, маленький мальчик в состоянии средней тяжести. Он находится под наблюдением врачей. Также госпитализированы раненые 55-летний мужчина и женщина 58 лет. При этом еще два человека поправляться от обстрела будут дома.

В результате удара получил значительные повреждения двухэтажный многоквартирный дом.

Со слов городского главы Днепра Бориса Филатова, в городе зафиксировано попадание в жилой сектор.

"Попали в жилой дом. Все подробности позже", - сообщил он.

На опубликованных телеграм-каналами видео заметно, что в высотку влетает дрон.

