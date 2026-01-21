В Киеве для 40 тысяч абонентов в Днепровском и Деснянском районах до сих пор не подключены к электричеству после прилетов вчерашней ночью.

Об этом сообщил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

Для остальных жителей Киева действуют экстренные отключения, добавил он.

В то же время в Днепре действуют графики с отключениями 4-4,5 очередей одновременно, то есть с отсутствием света 7 часов подряд.

"Из-за повреждений и большой нагрузки на сети энергетики просто не могут давать больше света", - объяснил Коваленко.

Он отметил, что, по прогнозам, морозы постепенно будут спадать, и это должно облегчить ситуацию.





Экстренные и плановые отключения действуют и в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, последняя неделя была очень тяжелой для города из-за ударов россиян по энергетике.



"Уже практически неделю Харьков находится постоянно под обстрелами, РФ планово разрушает генерирующие объекты критической инфраструктуры, предоставляющие электроснабжение, энергоснабжение Харькова. Сегодня действуют аварийные отключения, потому что есть большой дефицит энергоснабжения для всей страны, в том числе Харькова. Также действуют графики плановых отключений. Плановое отключение не всегда выдерживается, потому что нет напряжения", - заявил Терехов в эфире телемарафона.

Ранее директор консалтинговой компании "Центр исследований энергетической отрасли" Александр Харченко заявил, что этой зимой Россия сузила фокус своих ударов по украинской энергосистеме до трёх крупных городов - Киева, Одессы и Днепра. По его словам, целью атак является изоляция областных центров от национальной сети, а затем уничтожение их электростанций.

Напомним, в Киеве после атаки в ночь на 20 января без тепла снова осталась почти половина домов города.