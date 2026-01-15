Этой зимой Россия сузила фокус своих ударов по энергетике до трех городов - Киева, Одессы и Днепра.

Об этом в комментарии The New York Times сказал директор консалтинговой компании "Центр исследований энергетической отрасли" Александр Харченко.

По его словам, целью атак является изоляция этих городов от национальной сети, а затем уничтожение их электростанций.

Удары повторяются примерно раз в две недели и приурочены так, чтобы сорвать ремонтные работы.

"Они стараются бить по объектам именно в момент, когда идет восстановление, - говорит Харченко. - У нас много раненых и погибших среди энергетиков", - говорится в сообщении.

При этом издание пишет, что в прошлую пятницу Россия ударила по трансформаторным подстанциям в Киеве и вокруг него. Эти удары отрезали столицу от поступления электроэнергии из других регионов страны.

Россия также поразила все три киевские электростанции, работающие на природном газе и угле, лишив город внутренних источников тепла и электричества.

"Свет в городе погас. Киев превратился в ледяное царство: деревья покрылись инеем, а сугробы блестели на зимнем солнце. Во вторник город, который обычно потребляет около 2000 мегаватт электроэнергии, выживал менее чем на десятой части этого объема, сказал Харченко. Власти направили остатки энергии на водонасосные станции, метро и другие критически важные объекты инфраструктуры. Большинство жилых домов было обесточено. По мере падения температуры многие жители остались и без отопления. Киевские электростанции производят не только электричество, но и горячую воду для системы центрального отопления. Чтобы хоть как-то компенсировать потери, власти начали перенаправлять горячую воду из сети газовых котельных. Но тепла они дают значительно меньше", - описывает The New York Times ситуацию в Киеве.

Ранее в NYT писали, что на фоне ударов по объектам энергетики многие украинцы согласны с уступкой России Донбасса ради окончания войны.

О том, чего добивается президент РФ Владимир Путин обстрелами энергетики и повлияет ли это на позицию Зеленского по завершению войны мы писали в отдельном материале.