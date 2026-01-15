Народный депутат из фракции "Слуги народа" Александр Федиенко обрисовал апокалиптическую картину возможных последствий для украинской энергетики в случае продолжения российских ударов.

Публикация появилась на странице политика в Facebook.

По его словам, украинская энергетика уже вошла в "активную фазу каскадных эффектов", и в перспективе может остановиться жизнедеятельность целых городов.

"На изображении город, который еще стоит, но уже ломается по цепочке. Россияне уничтожают нашу энергетику, истощив наше ПВО. Слева обесточенные линии электропередач, искры и аварии, энергетика постепенно исчезает. Далее молчаливые башни связи, люди смотрят в телефоны, которые больше ничего не ловят. Свет витрин тускнеет, магазины останавливаются, кассы не работают, очереди зависают в темноте.

Топливные станции живут только аварийным светом. Больница светится несколькими окнами, резерв держится, но недолго. Справа город уже почти черный. Дома есть, но система больше не работает. Сбой влечет за собой следующий. Так выглядят каскадные эффекты, когда отсутствие электричества медленно, но неизбежно останавливает целый город", - написал Федиенко, процитировав книгу "Блэкаут" Марка Эльсберга.

В качестве иллюстрации парламентарий прикрепил изображение, сгенерированное ИИ.

По его словам, следующая фаза - переход "операторов к плану уменьшения территории покрытия и удержания исключительно ключевых сегментов сети".

"Далее остановка этих каскадных эффектов и выход. Это тоже тяжелая история, которая может привести к разрушению энергетической инфраструктуры", - написал Федиенко.

Он также раскритиковал партнеров, которые обманули Украину в вопросе ПВО.

"Именно поэтому я говорил и говорю, что людям стоит говорить правду. Надежда, конечно, хороша, но тогда человек цепляется за эту надежду", - резюмировал Федиенко.

Вчера Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа на время холодов, а в энергетике Украины анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации. Украинские СМИ объяснили, какие ограничения может включать такой режим.