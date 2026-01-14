Владимир Зеленский поручил правительству подготовить пересмотр правил действия комендантского часа на время холодов.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам совещания, посвященного чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины.

"Поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа на время такой чрезвычайно холодной погоды. У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса – возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме. В Киеве должно быть увеличено количество пунктов несокрушимости и проведена проверка имеющихся. Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации", - сказано в публикации.

Как именно могут изменить комендантский час, президент не уточнил. Однако в своем вечернем обращении он заявил, что на время чрезвычайной ситуации в энергетике комендантский час для части городов и общин вообще могут убрать. Кроме того, Зеленский допустил переход учебных заведений на дистанционное обучение.

Отметим, что значительная часть школ уже перешла на дистанционное обучение до конца этой недели.

Также он рассказал, что будет создан штаб координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно. А в энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, члены правительства максимально активизируют работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки.

"Работаем также, чтобы значительно увеличить объем импорта электричества в Украину", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня Виталий Кличко заявил, что в Киеве самая сложная ситуация со светом впервые за четыре года полномасштабной войны.

А мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив допустил, что света не будет круглые сутки.