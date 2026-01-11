В Киеве остаются сотни домов, где свет с момента последних прилетов так и не появлялся.

Об этом сообщил генеральный директор компании - поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

"Мы видим, что есть много домов, которые подают заявки о том, что свет так и не появлялся. Таких заявок уже сотни. Очень часто это вопрос к оборудованию внутридомовых сетей, которое тоже не выдерживает. Каждую заявку проверяют. Но это не так быстро и просто. Прошу отнестись с пониманием. В городе работают более 50 бригад", - заявил Коваленко.

По его словам, электричества должно было стать больше еще с пятницы, но дали "кому как смогли".

"В некоторых районах - по графику, в некоторых - нет. Потому что много повреждений и сетей, и генерации. Плюс погода не способствует", - сообщил гендиректор.

При этом мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице без тепла остаются более тысячи домов. Водоснабжение, с перебоями в отдельных районах, возобновили для всех жителей.

По словам городского головы, ситуация с энергоснабжением остается очень сложной.

В ближайшие дни ожидаются сильные морозы, поэтому сложная обстановка в столице сохранится, добавил мэр.

Кроме того, этой ночью Запорожская область пережила полный блэкаут, сообщило облэнерго. В третьем часу регион полностью остался без электроснабжения.

Местные паблики пишут, что после аварии на объекте инфраструктуры в области фиксировались опасные скачки напряжения - от 50 до 270 В.

На утро подачу света восстановили для 382,5 тыс. домохозяйств и юридических лиц.

Перебои с электроснабжением также наблюдаются в Днепропетровской области. По данным ДТЭК, ночью произошла авария в энергосистеме.

Графики отключений не действуют.

Без электроснабжения осталась значительная часть региона, за исключением Криворожского района.

В компании заявили, что к утру удалось восстановить подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры. Сейчас свет постепенно возвращают в жилые дома.

Представитель компании прокомментировала блэкауты в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях, заявив, что сейчас в Украине самая сложная ситуация с электроснабжением за всю зиму, причиной которой стало совпадение обстрелов и наступление сильных морозов.

Также ночью и утром дроны атаковали объекты критической инфраструктуры в Житомирской и Ровенской областях, сообщают власти на местах.

Были взрывы и пожары, в Житомирской области пострадали работники предприятий.

На части Житомирщины действуют аварийные отключения света (то есть, удары были по энергетике).

Напомним, накануне заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что в Киеве восстановлено электроснабжение для всех потребителей.



Ранее сообщалось, что в ночь на 10 января РФ обстреляла Киев, Кривой Рог и Днепр, в результате чего наблюдались перебои с электроснабжением.