В ночь на 10 января армия РФ вновь обстреляла Киев.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

По его данным, в городе были слышны взрывы.

"В столице работают силы ПВО. Вражеские БпЛА заходят на Киев с севера", - говорится в сообщении.

Местные СМИ опубликовали видео атаки "Шахедов" на город.

По информации пабликов, один из дронов летел крайне низко над многоэтажками.

При этом сообщалось и то, что после взрывов в городских сетях упало напряжение.

Кроме того, пока шла очередная атака на Киев, приведшая к новым проблемам с электроснабжением, жители разных районов сообщали, что свет у них не появлялся с раннего утра.

"В городских сетях не то, что упало напряжение - его нет абсолютно с 4 утра. Уже почти сутки нет ни света, ни тепла, ни воды. Это кромешный ад. Все их обещания - тщетны", - заявил житель Лесного массива.

Также сообщалось об атаке "Шахедов" на Кривой Рог.

По данным мониторинговых пабликов, в налёте участвовали 12 БПЛА.

Местные СМИ сообщали о взрывах.

Позже стало известно, что в сторону города направляются ещё около 20 дронов.

Также под ударом беспилотников оказался Днепр. После масштабных ночных прилётов в городе пропало электроснабжение, а также возник сильный пожар.

Местные паблики сообщили, что прилёты ночью были по инфраструктуре, из-за чего наблюдаются перебои с электроснабжением.

Напомним, Кличко заявил, что атака на Киев в ночь на 9 января стала крупнейшей атакой по объектам критической инфраструктуры и системе энергоснабжения города.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева за неготовность столицы к ударам по энергетической инфраструктуре.