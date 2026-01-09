Около полуночи по Львовской области был нанесён ракетный удар. Атаке подвергся объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он добавил, что на месте прилета работают профильные службы, устанавливая характер поражения. И отметил, что это стандартная процедура после любого ракетного удара. Первые лабораторные исследования показали, что радиационный фон в пределах нормы. Превышение уровня вредных веществ в воздухе не было обнаружено.

Видео прилета попало на уличные камеры наблюдения.

Ночью местные телеграм-каналы писали, что удар был нанесён из ракетного комплекса "Орешник". Эту информацию утром подтвердило российское Министерство обороны.

В заявлении ведомства сказано, что ночью "в ответ на террористическую атаку" на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года Вооруженные силы РФ нанесли "массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины".

Минобороны уверяет, что цели удара достигнуты и были поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе атаки на резиденцию, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

В ведомстве предупредили, что дальше подобные декабрьскому действия со стороны Киева "не останутся без ответа". Напомним, Украина отрицает попытку воздушного удара по резиденции главы Кремля.

О том, что Москва готовится применить "Орешник", мы писали ещё вчера вечером.

Напомним, первый удар ракетой из этого комплекса был нанесен по Днепру в ноябре 2024 года.