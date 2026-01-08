Сегодня президент Украины Владимир Зеленский предупредил о вероятном российском ударе этой ночью.

"Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар", - заявил президент.

Затем отдельное предупреждение выпустило посольство США. Оно написало о "потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней".

Параллельно ряд украинских пабликов без указания источника написали, что Россия может этой ночью применить по Украине "Орешник".

Отметим, что и президент, и американское посольство крайне редко лично предупреждают о предстоящих российских ударах. Что говорит о вероятно крупном масштабе ожидаемой атаки.

В последний раз представительство США заявляло о "риске значительных воздушных атак" 4 июля 2025 года. А до этого - в ноябре и декабре 2024 года.

Как раз 20 ноября 2024 года американцы предупредили об ударе "Орешником" - не называя самой ракеты, но заявив о закрытии своего посольства ввиду серьезной угрозы.

Отметим, что сейчас обстановка вокруг Украины снова крайне напряженная - напомним, Москва обещала ответить Киеву за атаку на резиденцию Путина (Украина ее отрицает). Также нарастает напряженность между РФ и США после захвата российских танкеров - ситуация, в которой Москва сейчас также оказалась перед необходимостью какого-то ответа.

Все это не делает запуск "Орешника" предрешенным - но резко повышает вероятность его применения. Либо вероятность иной формы "нестандартных" действий РФ.

О предупреждениях Зеленского мы писали в отдельном материале.