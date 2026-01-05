"Укрэнерго" в результате сегодняшних ударов по Харькову, Черниговской и Донецкой областях потеряло части генерации.

Об этом заявил председатель правления компании Виталий Зайченко.

По его словам, в Донецкой области самая тяжелая ситуация была в Дружковке.

"Весьма тяжелая ситуация по городу Харьков. Также потеряли часть генерации, но потребителей заживили", – заявил Зайченко.

При этом он сообщил о тяжелой ситуации с энергетикой в Славутиче Киевской области и Чернигове.

Война в Украине идет 1412-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 5 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

По данным Deep State, армия РФ продвинулась под Купянском в Харьковской области и вблизи Константиновки Донецкой области, а также увеличила зону контроля возле Грабовского и Высокого на Сумщине. Кроме того, украинские военные сообщили о резком ухудшении ситуации с логистикой на лиманском направлении.

