Тяжёлая ситуация в Харькове. В "Укрэнерго" заявили о потере части генерации после ударов армии РФ
"Укрэнерго" в результате сегодняшних ударов по Харькову, Черниговской и Донецкой областях потеряло части генерации.
Об этом заявил председатель правления компании Виталий Зайченко.
По его словам, в Донецкой области самая тяжелая ситуация была в Дружковке.
"Весьма тяжелая ситуация по городу Харьков. Также потеряли часть генерации, но потребителей заживили", – заявил Зайченко.
При этом он сообщил о тяжелой ситуации с энергетикой в Славутиче Киевской области и Чернигове.
Война в Украине идет 1412-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 5 января 2026 года, в обновляемом онлайне.
По данным Deep State, армия РФ продвинулась под Купянском в Харьковской области и вблизи Константиновки Донецкой области, а также увеличила зону контроля возле Грабовского и Высокого на Сумщине. Кроме того, украинские военные сообщили о резком ухудшении ситуации с логистикой на лиманском направлении.
