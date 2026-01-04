Армия РФ продвинулась в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом говорится в обновлении онлайн-карты украинского военного телеграм-канала Deep State.

Паблик фиксирует продвижение российских войск в селе Степовая Новоселовка, недалеко от Купянска в Харьковской области.

Кроме того, российские войска продвинулись вблизи города Константиновка в Донецкой области.

Позже Deep State обновил информацию о сегодняшних продвижениях армии РФ.

К прочим сегодняшним продвижениям добавилась информация об увеличении зоны контроля россиян возле села Грабовское и Высокого в Сумской области, где в конце декабря российские войска прорвали границу.

Напомним, по данным DeepState, в декабре армия РФ захватила 445 кв. км украинской территории - на 12% меньше, чем в ноябре, но почти в два раза больше, чем в сентябре и октябре.

Также паблик подсчитал, сколько территории Украины захватила Россия в прошлом году.

