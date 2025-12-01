В ноябре армия РФ захватила почти вдвое больше территории Украины, чем в первый осенний месяц, а именно 505 квадратных километров. В сентябре было 259, а в октябре 267 квадратных километров.

Такую статистику приводит украинский ресурс Deep State.

Наибольшее продвижение у россиян в районе Гуляйполя Запорожской области — 40% всех успехов, хотя на отрезок от Гуляйполя до Орехово приходится только 16% штурмовых действий.

На участок от Покровска до Мирнограда приходится 32,5% всех атак, но там было захвачено только 11% от общего продвижения (56,5 квадратных километров).

За ноябрь россияне совершили 5990 штурмовых действий — больше за год было только в прошлом декабре. То есть войска РФ существенно активизировались.

Один из самых напряженных участков фронта сейчас под Мирноградом. Мы разбирались, что там происходит.

Война в Украине идет 1377-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 1 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Российские войска продвигаются на покровском направлении в Донецкой области. Украинские военные эксперты заявили о фактическом окружении Мирнограда, где отход украинских подразделений возможен только с боем через порядки противника южнее Красного Лимана. В Покровске российские силы сохраняют давление в центральных, южных и северных кварталах, продолжаются бои в промзоне.

