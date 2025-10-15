Российские войска захватили три села на Донбасса - Перестройку, Комар и Мирное. В том же районе они продвинулись под Воскресенкой.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

Севернее, уже на территории Днепропетровской области, россияне продвинулись около Ивановки.

Ранее Deep State сообщал, что украинские войска и армия РФ продвинулись на добропольском выступе в Донецкой области. ВСУ отбросили россиян вблизи Нового Шахового, Золотого Колодезя, Кучерового Яра и Новопавловки. В свою очередь российские войска продвинулись в Кучеровом Яре и возле Шахового.

Война в Украине идет 1330-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями среды, 15 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного паблика Deep State, армия РФ захватила Терновое на юго-востоке Днепропетровской области и продвинулась в районе Шандриголово севернее Лимана Донецкой области. Также, как свидетельствуют данные из разных источников, россияне начали штурм Мирнограда с востока.

