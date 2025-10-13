Украинские войска и армия РФ продвинулись на добропольском выступе в Донецкой области.

Об этом пишет украинский военный телеграм-канал Deep State.

Заявляется, что ВСУ отбросили россиян вблизи Нового Шахового, Золотого Колодезя, Кучерового Яра и Новопавловки. В свою очередь российские войска продвинулись в Кучеровом Яре и возле Шахового.

Напомним, ранее Deep State сообщал, что ВСУ зачистили Новое Шахово и отбросили войска РФ под Добропольем.

Война в Украине идет 1328-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями понедельника, 13 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне батальон "Айдар" заявил об освобождении села Малые Щербаки, расположенного на ореховском направлении в Запорожской области. Продвижение ВСУ на этом направлении подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. В то же время украинские военные сообщили, что ситуация под Покровском в Донецкой области вновь приближается к критической.

