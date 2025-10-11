Российские войска продвинулись в Полтавке Запорожской области, а так же в Донецкой области в районе Никоноровки и Котлиного.

Об этом сообщает украинский военный паблик DeepState.

Как известно, Никоноровка находится в районе Доброполья, где до этого был прорыв россиян в августе, который в настоящее время пытаются ликвидировать Вооруженные силы Украины .

Котлино же находится к юго-западу от Покровска.

Ранее мы писали, что армия РФ захватила деревню Малеевку Днепропетровской области и продвинулась возле села Вороного в том же районе.

Война в Украине идет 1326-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями субботы, 11 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. РФ нанесла наиболее масштабный удар по украинской энергетике. Россияне впервые за долгое время продвинулись к востоку от Мирнограда, в Днепропетровской и Запорожской областях. Главком ВСУ Сырский заявил о контрнаступлении украинских войск под Добропольем. Путин лично заявил, что результаты переговоров с Трампом по Украине на Аляске остаются в силе. Израиль одобрил предложенный США план прекращения огня в Газе.

