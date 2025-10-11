Армия РФ продвинулась в Запорожской и Донецкой областях - DeepState
Российские войска продвинулись в Полтавке Запорожской области, а так же в Донецкой области в районе Никоноровки и Котлиного.
Об этом сообщает украинский военный паблик DeepState.
Как известно, Никоноровка находится в районе Доброполья, где до этого был прорыв россиян в августе, который в настоящее время пытаются ликвидировать Вооруженные силы Украины .
Котлино же находится к юго-западу от Покровска.
Ранее мы писали, что армия РФ захватила деревню Малеевку Днепропетровской области и продвинулась возле села Вороного в том же районе.
Война в Украине идет 1326-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями субботы, 11 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. РФ нанесла наиболее масштабный удар по украинской энергетике. Россияне впервые за долгое время продвинулись к востоку от Мирнограда, в Днепропетровской и Запорожской областях. Главком ВСУ Сырский заявил о контрнаступлении украинских войск под Добропольем. Путин лично заявил, что результаты переговоров с Трампом по Украине на Аляске остаются в силе. Израиль одобрил предложенный США план прекращения огня в Газе.
