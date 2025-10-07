Армия РФ захватила деревню Малеевку Днепропетровской области и продвинулась возле села Вороного в том же районе.

Об этом сообщает военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий.

Также сообщается о продолжении наступательных действий противника в районах посёлков Новоивановки и Охотничьего в Запорожской области, а также в районе села Белой Горы на константиновском направлении Донетчины.

Ранее армия РФ захватила три населённых пункта на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Война в Украине продолжается 1321-й день. Последние новости с ключевыми событиями понедельника, 6 октября, – у нас в обновляемом онлайне.

В ночь на 5 октября войска РФ нанесли удары по Львову и Львовской области. В результате атаки часть города осталась без света. В областном центре после удара загорелся индустриальный парк Sparrow. После масштабного ущерба западному региону Владимир Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня в воздухе.

