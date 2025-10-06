В конце сентября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский расформировал оперативно-стратегическую группировку ВСУ "Днепр" (бывшая "Хортица"), которую возглавлял генерал-майор Михаил Драпатый. Ее функции передаются группировкам войск и вновь созданным корпусам.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, включая одного из полковников.

По информации издания, Драпатый сохранит должность командующего Объединенными силами и будет руководить группировкой на северо-восточном фронте. Его зона ответственности уменьшится примерно вдвое.

Полковник ВСУ назвал действия Сырского "способом убрать конкурента".

"С одной стороны, это логичный шаг, потому что у нас исчезает прослойка ОСГ (оперативно-стратегических группировок - Ред.). Она и должна исчезнуть с переходом на корпуса. А с другой стороны, этот шаг ничего не дает, потому что всем все равно командует Сырский. Какие реформы? Ни один корпус еще не командует своим набором войск, никто не имеет права на маневр. Убегали от тактических групп, а вон по Серебрянскому лесу ее снова создали", - заявил военный.

Телеграм-канал Deep State подтвердил ликвидацию группировки. По его данным, это произошло в рамках перехода на корпусную систему. Украинский военный канал пишет, что далеко не везде она оказывается эффективна.

"На сегодняшний день фронт поделен уже на участки, куда зашли корпуса, которые по концепции реформы за эти же участки и отвечают. Но в основном своем большинстве в эти зоны зашло само управление корпусов, которые продолжают пытаться командовать сборной солянкой подразделений, имея неполный комплект принадлежащих им бригад. Исходя из сегодняшней деятельности корпусов, они ничем не отличаются по своей сути от ОТГ, которые были ликвидированы как раз из-за данной реформы. Так же никак невозможно избавиться от "тактических групп", образующихся из быстро сформировавшихся групп бойцов без всякого слаживания, что, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Серебрянское лесничество, к сожалению, таким способом спасти так и не удалось", - пишет Deep State.

По мнению канала, оперативно-стратегические группировки могут сосуществовать с корпусами.

"Если ОТГ за всё время себя не оправдали и скомпрометировали, то ОСГВ (оперативно-стратегическая группировка войск - Ред.) в структуре управления войсками как временный орган на период ведения боевых действий всё же сохраняет свою логику, ведь отвечает в первую очередь за непосредственное ведение боевых действий, координирует единое управление подразделениями в зоне операционной деятельности, руководит распределением ресурсов, логистикой и т. п., что и должно было бы усиливать координацию между корпусами, которые в первую очередь должны заботиться о своей зоне ответственности, подразделениях и их обеспечении. Однако теперь выстраивается иная цепочка взаимодействия: оперативное командование (ОК) - корпус, что уже на практике показывает не лучший результат. ОК как постоянный орган военного управления, который должен в первую очередь заниматься организацией обороны (чего нам очень не хватает во многих местах), подготовкой личного состава, обеспечением резервом, вопросами восстановления, пополнения, снабжения и т. д., теперь ещё и берёт на себя функции координации между корпусами, должен успевать за ведением боевых действий и другими соответствующими обязанностями", - пишет канал.

По его данным, бойцы уже жалуются на неэффективность такого типа управления в зоне ответственности 20-го корпуса, который из-за этого теряет территории.

Группировка "Днепр" отвечала за большой и самый напряженный участок фронта от Запорожья до Харьковской области, включая Днепропетровскую область, где РФ в последние недели продвигается активнее всего. Также в сфере ее ответственности было распределение боеприпасов между бригадами.

На днях командир беспилотного подразделения Юрий Касьянов заявил, что его роту ударных беспилотных комплексов распустили.

Сегодня в Госпогранслужбе назвали причину расформирования подразделения: оно не поразило ни одного объекта противника.