Боевые бригады украинской армии получат больше финансирования.

Это обещает президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки.

"Обновленные правила: 7 миллионов гривен бригаде в расчете на каждый батальон, участвующий в боевых действиях, то есть это рост на десятки миллионов гривен", - пишет Зеленский в своем телеграм-канале.

Также бригады смогут напрямую получать государственные средства и сами покупать пикапы, квадроциклы и другую подобную технику по аналогии с беспилотниками. А также будет упрощено и цифровизировано списание имущества.

Ранее Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Сырскому, министру обороны Шмыгалю и секретарю СНБО Умерову увеличить закупки дронов и выделить на это финансирование.

Война в Украине идет 1265-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.