Киев пока не планирует повышать выплаты мобилизованным до уроня довольствия служащих армии РФ.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью англоязычному изданию RBC-Украина.

По словам нового главы ведомста, на это не хватает денег.

"На сегодняшний день всё, что собирает Украина, отдано защитникам. Сегодня Украина собирает около $50 млрд налогов. И это наш вклад как государства в войну. Экономика войны это 120+ миллиардов долларов, которые тратит Россия. Для того, чтобы удержать фронт, мы должны тратить не меньше. Если мы хотим победить, мы должны тратить больше. Из 120 миллиардов 50 с плюсом даёт Украина, 60-70 дают партнёры. Мы также говорили об этом в "Рамштайне", что в следующем году Украине потребуется 60 миллиардов долларов от партнёров для финансирования противостояния российской агрессии. Но зарплату военным Украина платит сама из своих налогов. Если мы сможем собирать больше налогов, мы сможем платить более высокую зарплату. На сегодняшний день всё, что собираем, мы отдаём нашим военным", – сказал министр.

Напомним, в настоящее время зарплата чиновников почти втрое выше средней по Украине.

Война в Украине продолжается 1253-й день. Последние новости с ключевыми событиями 30 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Новоукраинка у границ Днепропетровской области, а также населённого пункта Темировка под Запорожьем. Киев этого не подтверждает. Кроме того, войска РФ продвинулись на север между Константиновкой и Покровском в Донецкой области.

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