Сегодня, 16 июля, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 13439-3, который покрывает "дыру" в бюджете на армию на 412 млрд грн.

Он предлагает уже с 1 августа 10% налога на прибыль, который сейчас зачисляется в бюджет Киева, зачислять в резервный фонд государственного бюджета.

Мэр Виталий Кличко уже выступил против этого и призвал законопроект не поддерживать.

Ранее сообщалось, что Кабмин предлагает покрыть дефицит на армию за счет новых долгов и сборов с украинского бизнеса.

Нардеп Ирина Геращенко заявляет, что не все 412 млрд грн, выделенные дополнительно Радой в госбюджет, на самом деле пойдут на армию.

Средства пойдут в Резервный фонд, "откуда правительство перенаправляет их на кэшбэк, "Вовину тысячу" и другие, далекие от войны проекты", пишет депутат.

По ее данным, только 215,9 млрд грн пойдут на закупку и производство оружия и военной техники. 84 млрд грн потратят на МВД - полицию, Нацгвардию, пограничников.

Также дополнительные средства дадут прокуратуре, СБУ, ГБР, Управлению госохраны и ГУР.

При том в госбюджет 8 млрд грн заберут у Киева.

Ранее мы писали о том, откуда в бюджете появилась дыра на 400 млрд и как ее собираются латать.