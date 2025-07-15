Верховная Рада на сегодняшнем заседании продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней - с 7 августа до 5 ноября.

В парламенте вынесли на голосование два законопроекта: №13471 и №13472. Продление военного положения и мобилизации поддержали 320 народных депутатов, один высказался против против. Теперь законы должен подписать президент.

Рада продлевает военное положение и мобилизацию уже 16-й раз с начала полномасштабного вторжения России.

Владимир Зеленский внес в Раду упомянутые законопроекты 14 июля. О том, что военное положение будут продлевать на текущей пленарной неделе, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщал еще 6 июля.

Война в Украине идет 1238-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Луганской области российские войска захватили Белогоровку - последний населенный пункт региона, находившийся под контролем Украины. На Харьковском направлении россияне продвинулись к северу от Купянска и заняли село Красное Первое. Кроме того, отмечено продвижение в направлении Боровой - в районе Новомихайловки.

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