Рада в 16-й раз продлит военное положение и мобилизацию. Нардеп Железняк анонсировал голосование
Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе в 16-й раз проголосует за продление военного положения и общей мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
По его словам, продление, как и прежде, будет на 90 дней - с 7 августа по 5 ноября 2025 года.
Сначала соответствующие решения примет Совет национальной безопасности и обороны, затем указы внесет президент, после чего парламент утвердит их законом.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы будут после окончания войны и отмены военного положения.
Ранее мы писали, что в Верховной Раде готовятся изменить закон о выборах и сделать акцент на голосовании украинцев за границей, а также учесть военные угрозы в день выборов, включая обстрелы.
Война в Украине идет 1229-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями воскресенья, 6 июля 2025 года, в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.