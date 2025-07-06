Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе в 16-й раз проголосует за продление военного положения и общей мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, продление, как и прежде, будет на 90 дней - с 7 августа по 5 ноября 2025 года.

Сначала соответствующие решения примет Совет национальной безопасности и обороны, затем указы внесет президент, после чего парламент утвердит их законом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы будут после окончания войны и отмены военного положения.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде готовятся изменить закон о выборах и сделать акцент на голосовании украинцев за границей, а также учесть военные угрозы в день выборов, включая обстрелы.

Война в Украине идет 1229-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями воскресенья, 6 июля 2025 года, в обновляемом онлайне.

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