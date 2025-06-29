В Верховной Раде Украины готовятся изменить закон о выборах и сделать акцент на голосовании украинцев за границей, а также учесть военные угрозы в день выборов, включая обстрелы.

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

По его словам, в настоящее время разрабатываются базовые сценарии, чтобы все граждане Украины, включая военных на передовой и тех, кто находится за пределами страны, могли реализовать свое избирательное право.

"Для проведения следующих выборов нужен новый специальный документ, который будет касаться так называемых послевоенных выборов", – сказал Стефанчук.

В законопроекте также будет прописано, что делать, если во время голосования объявлена тревога.

"Например, наступил мир, но в день выборов российская авиация взлетает и опускается и не дает возможности гражданам Украины выполнить свой конституционный долг", – отметил председатель ВР.

Отметим, что глава Верховной Рады уже заявлял о разработке этого законопроекта ещё с весны прошлого года.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что выборы будут после окончания войны и отмены военного положения.

Ранее глава ЦИК Олег Диденко заявил, что с проведением выборов в Украине после войны не нужно затягивать.