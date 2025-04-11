После окончания войны Верховная Рада поменяет законодательство о выборах. Новый закон будет включать определение сроков, правил и процедур проведения выборов.

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук в комментарии агентству Reuters.

Стефанчук сообщил, что законодатели, сотрудники избирательной комиссии и другие эксперты уже работают над этими вопросами, но пока еще законопроект не готов.

Также, по его словам, пока не принято и решение о последовательности проведения местных, парламентских и президентских выборов. Но, по мнению спикера, их нельзя проводить одновременно.

"Даже с теоретической точки зрения нереально провести все выборы одновременно", – сказал Стефанчук.

Сегодня Стефанчук также допустил сокращение количества народных депутатов до 300 из-за уменьшения населения Украины.

А бывший народный депутат Александр Черненко сообщил, что фракция "Слуги народа" готовит новый законопроект, который ограничит количество каденций для городских глав: мэром можно будет избираться максимум дважды за всю жизнь. В результате не сможет стать мэром Виталий Кличко.